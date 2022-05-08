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У Мелітополі окупанти планують стріляти в людей 9 травня, аби звинуватити ЗСУ – мер

"Українська правда"Неділя, 8 травня 2022, 16:55
У Мелітополі окупанти планують стріляти в людей 9 травня, аби звинуватити ЗСУ – мер
більшовицький прапор у центрі мелітополя 7 травня. фото: afp via getty images

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти готують провокації під час святкувань 9 Травня в місті з розстрілом людей, аби звинуватити Збройні сили України.

Джерело: facebook-сторінка Федорова 

Пряма мова Федорова: "По інформації силових структур, Збройних сил України, вони (російські окупанти – ред.) планують стріляти в мирних громадян, вони планують розганяти протестувальників, розганяти мітингувальників і зробити все для того, щоби спровокувати хаос і паніку під час святкування 9 Травня. А потім звинуватити Збройні сили України й зробити тим самим провокації.

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Наша задача цього не допустити".

Деталі: Мер наголосив, що на всій території Запорізької області оголошено комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10 травня. Він закликав мелітопольців не виходити на вулиці в День Перемоги і не долучатися до провокацій російських окупантів. 

За даними Федорова, колаборанти намагаються силоміць притягнути дітей мешканців Мелітополя до урочистих святкувань через батьківські комітети в школах.

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Також мер міста закликав не оплачувати комунальні послуги на рахунки окупантів і не нести готівку в касу захопленого відділення "Ощадбанку", бо ці гроші просто вкрадуть.

Передісторія:

  • У захоплених районах Запорізької області окупанти обманом і примусом намагаються зігнати українців до святкування Дня Перемоги. До прикладу, в окупованому Енергодарі силоміць відбирають документи й обіцяють повернути після присутності на святкуванні 9 Травня.
  • Раніше Федоров повідомляв, що викрадення людей окупантами відбуваються дедалі частіше й закликав містян за можливості не залишати домівок.
  • 3 травня в центрі Мелітополя біля супермаркета вибухнув замінований скутер.

Теми: МелітопольЗапорізька область9 травняДень Перемоги
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