Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Мелітополі окупанти планують стріляти в людей 9 травня, аби звинуватити ЗСУ – мер

"Українська правда"Неділя, 8 травня 2022, 16:55
більшовицький прапор у центрі мелітополя 7 травня. фото: afp via getty images

За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти готують провокації під час святкувань 9 Травня в місті з розстрілом людей, аби звинуватити Збройні сили України.

Джерело: facebook-сторінка Федорова 

Пряма мова Федорова: "По інформації силових структур, Збройних сил України, вони (російські окупанти – ред.) планують стріляти в мирних громадян, вони планують розганяти протестувальників, розганяти мітингувальників і зробити все для того, щоби спровокувати хаос і паніку під час святкування 9 Травня. А потім звинуватити Збройні сили України й зробити тим самим провокації.

Наша задача цього не допустити".

Деталі: Мер наголосив, що на всій території Запорізької області оголошено комендантську годину з вечора 8 травня до ранку 10 травня. Він закликав мелітопольців не виходити на вулиці в День Перемоги і не долучатися до провокацій російських окупантів. 

За даними Федорова, колаборанти намагаються силоміць притягнути дітей мешканців Мелітополя до урочистих святкувань через батьківські комітети в школах.

Також мер міста закликав не оплачувати комунальні послуги на рахунки окупантів і не нести готівку в касу захопленого відділення "Ощадбанку", бо ці гроші просто вкрадуть.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У захоплених районах Запорізької області окупанти обманом і примусом намагаються зігнати українців до святкування Дня Перемоги. До прикладу, в окупованому Енергодарі силоміць відбирають документи й обіцяють повернути після присутності на святкуванні 9 Травня.
  • Раніше Федоров повідомляв, що викрадення людей окупантами відбуваються дедалі частіше й закликав містян за можливості не залишати домівок.
  • 3 травня в центрі Мелітополя біля супермаркета вибухнув замінований скутер.

Теми: МелітопольЗапорізька область9 травняДень Перемоги
Головне сьогодні

ВІДЕО173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя

фото, відеоЗеленський познайомив Трюдо з українським сапером Патроном

У Берліні поліція затримала чоловіка за українські прапорці

Лідери країн G7 пообіцяли нафтове ембарго проти Росії й підтримку України зброєю

Телеканали та "Газпромбанк" - США анонсують нові санкції проти РФ

відеоСША повертають посольство до Києва

Усі новини...
Мелітополь
У центрі окупованого Мелітополя вибухнув замінований скутер
В окупованому Мелітополі партизани розклеюють проукраїнські листівки
Окупанти стали частіше викрадати людей, пересуватися в Мелітополі небезпечно – мер
Останні новини
00:58
Канада надасть $40 млн військової допомоги Україні і введе нові санкції проти Росії
00:26
відеоРосіяни знищили скит Святогірської лаври УПЦ МП
00:04
ППО мінусує 10 ворожих цілей, ударна авіація України стримує наступ РФ
23:53
Зеленський: День показав, що ми повноправна частина вільного світу, а Росія самотня
23:27
На сході за день знищили 20 ворожих танків
23:01
ВІДЕО173 людей, яких евакуювали з "Азовсталі", прибули в Запоріжжя
22:54
відеоОкупанти розлучили матір з дитиною, яких евакуювали з "Азовсталі"
22:39
Евакуація з Луганщини стала неможливою – голова ОВА
22:31
Канада скасувала на рік усі мита на українські товари
22:17
"Ми до вас надовго". Як поводяться окупанти у Мелітополі
Усі новини...