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ЗСУ роблять надзусилля, щоб деблокада Маріуполя стала можливою – Подоляк

Катерина ТищенкоНеділя, 8 травня 2022, 19:30
Михайло Подоляк, фото ОП

Збройні Сили роблять надзусилля, щоб можливість військової деблокади Маріуполя з’явилася у видимій перспективі, однак поки що її немає.

Джерело: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі медіа

Дослівно: "Що стосується питання військової деблокади Маріуполя — це виключна компетенція Збройних сил України. Якби була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом — вона була б використана керівництвом ЗСУ.

Збройні Сили сьогодні роблять надзусилля, аби ця можливість з‘явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом суспільного обговорення".

Деталі: Подоляк підкреслив, що влада робить все можливе для порятунку українських військових із "Азовсталі" й порадив українцям звертатися щодо цього питання не до влади, а до світових лідерів і суспільств західних країн.

Дослівно: "Захисники "Азовсталі" — хлопці з "Азову", поліції, прикордонної служби, військові — стали живим символом України. Ми робимо все, аби їх врятувати.

На мій погляд, енергія суспільства сьогодні має бути скерована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни, бо ми максимально зосередженні на пошуку рішень, а на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Аби вони також тисли на російську сторону. Особливо ті з них, хто роками мав з ними прекрасні бізнесові та лобістські стосунки. Ставайте поряд з нами. Ставайте посередниками. Доводьте росіянам, що репутація, гуманізм мають значення".

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Що передувало: Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, відомий як "Калина", у неділю заявив, що обстріли заводу "Азовсталь" тривають, а евакуація не завершена – тож владі необхідно продовжити зусилля і вивезти бійців.

Офіцер управління розвідки боєць полку "Азов" Ілля Самойленко пояснив, що у захисники заблокованого Маріуполя мають чотири варіанти дій, але єдиним прийнятним – є битись. Також він заявив, що полон означатиме для українських бійців смерть.

Маріуполь із 1 березня перебуває у блокаді російських військ. Захисники Маріуполя перебувають у підземеллях "Азовсталі". За останній тиждень звідти вдалося евакуювати жінок, дітей та літніх людей. Наступним кроком влада сподівалася евакуювати з заводу медиків та поранених.

Теми: МаріупольЗбройні силиОфіс президентаАзов
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