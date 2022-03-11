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Путін сказав Лукашенкові про "позитивні зрушення" на переговорах з Україною

Олена РощінаП'ятниця, 11 березня 2022, 14:00
Лукашенко і Путін у Москві, скриншот

Президент Росії Володимир Путін заявив своєму білоруському спільнику Олександру Лукашенкові, що йому доповіли про деякі "позитивні зрушення" на переговорах української та російської сторін.

Джерело: Путін на зустрічі з Лукашенком у Москві, частина якої опублікована в мережі

Пряма мова Путіна: "Я поінформую Вас про ситуацію на українському напрямку – насамперед про те, як тривають зараз переговори, які зараз проводяться практично на щоденній основі. Там є певні позитивні зрушення, як доповіли переговорники з нашого боку".

Деталі: Лукашенко, у свою чергу, сказав, що їм нема за що виправдовуватися: "Не ми розв'язали цю війну, у нас совість чиста".

За його твердженням, війну збиралися розпочати Збройні сили України, а Росія та Білорусь завдали "превентивного удару".

Лукашенко також сказав, що РФ і Білорусь вже звикли до санкцій – ще з часів СРСР. Він назвав це "свинством Заходу" та "часом можливостей" для підсанкційних країн.

Нагадаємо: Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого за декількома напрямками, у тому числі, з території Білорусі.

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Після цього на території Білорусі відбулося три раунди переговорів української та російської делегацій, а також переговори міністрів закордонних справ РФ та України у Туреччині. Однак особливих результатів для відновлення миру сторони не досягли.

Росія висуває Україні неможливі вимоги, серед яких відмова від вступу до НАТО, визнання Криму російським, а територій ОРДЛО – незалежними, а також так звана "денацифікація" і навіть відмова від уявних ядерних розробок. 

Російська пропаганда поширює фейки про нібито ядерну програму України, розробку "біологічної зброї" – хвороб та вірусів, а також про нібито намір застосувати хімічну зброю.

Захід спростовує таке і побоюється, що саме Росія, яке вже застосовує проти України заборонену зброю, може вдатися до хімічної атаки.

Теми: ПутінЛукашенковійна
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