Британская разведка: РФ контролирует большую часть Северодонецка, вспышка холеры угрожает Мариуполю

Российские войска не добились успеха в окружении Северодонецка, а в Мариуполе и Херсоне критическая ситуация с медицинскими услугами и лекарствами.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Вокруг Северодонецка продолжаются бои. Россия снова контролирует большую часть города, но ее силы не добились успеха в попытках окружить более широкую территорию с севера и юга", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что Россия пытается обеспечить базовые коммунальные услуги населению на оккупированных территориях. Доступ к безопасной питьевой воде непостоянен, есть значительные перебои в телефонных и интернет-услугах.

"В Херсоне, вероятно, критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Единичные случаи холеры зарегистрированы с мая. Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: большая вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию", - говорится в сообщении.

Накануне британская разведка сообщала, что за последние 48 часов Россия активизировала усилия в продвижении к югу от Изюма.