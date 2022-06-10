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Росія втратила на війні майже 32 тисячі вояк та понад 1400 танків – Генштаб

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 09:36
ФОТО: ГЕНШТАБ ЗСУ

Російські окупаційні війська вже втратили 31900 своїх вояк, а також 1409 танків та 571 БПЛА.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.06 орієнтовно склали

  • особового складу – близько 31900 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1409 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
  • артилерійських систем – 712 (+1) од,
  • РСЗВ - 222 (+9) од,
  • засобів ППО - 97 (+1) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 572 (+10),
  • крилатих ракет - 125 (+0),
  • кораблів /катерів - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2438 (+17) од,
  • спеціальна техніка - 54 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо: Протягом 9 червня на півдні ЗСУ знищили 33 окупанти, РСЗВ  "Град" та три склади боєприпасів ворога.

Протиповітряна оборона за добу 9 червня знищила вісім безпілотників, ударна авіація відпрацювала по позиціях окупантів та знищила ворожу техніку.

Теми: ГенштабвійнаРосія
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