Россия потеряла на войне почти 32 тысячи солдат и более 1400 танков – Генштаб

Российские оккупационные войска уже потеряли 31 900 своих воинов, а также 1409 танков и 571 БПЛА.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили

личного состава – около 31900 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1409 (+11) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,

артиллерийских систем – 712 (+1) ед,

РСЗО - 222 (+9) ед,

средств ПВО - 97 (+1) ед,

самолетов – 212 (+0) ед,

вертолетов – 178 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),

крылатых ракет – 125 (+0),

кораблей /катеров - 13(+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,

специальная техника – 54 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Напомним: В течение 9 июня на юге ВСУ уничтожили 33 оккупанта, РСЗО "Град" и три состава боеприпасов врага.

Противовоздушная оборона за сутки 9 июня ликвидировала восемь беспилотников, ударная авиация отработала по позициям оккупантов и уничтожила вражескую технику.