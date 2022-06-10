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Россия потеряла на войне почти 32 тысячи солдат и более 1400 танков – Генштаб

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 09:36
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Российские оккупационные войска уже потеряли 31 900 своих воинов, а также 1409 танков и 571 БПЛА.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 10.06 ориентировочно составили

  • личного состава – около 31900 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1409 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3450 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 712 (+1) ед,
  • РСЗО - 222 (+9) ед,
  • средств ПВО - 97 (+1) ед,
  • самолетов – 212 (+0) ед,
  • вертолетов – 178 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 572 (+10),
  • крылатых ракет – 125 (+0),
  • кораблей /катеров - 13(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2438 (+17) ед,
  • специальная техника – 54 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Харьковском и Бахмутском направлениях.

Напомним: В течение 9 июня на юге ВСУ уничтожили 33 оккупанта, РСЗО "Град" и три состава боеприпасов врага.

Противовоздушная оборона за сутки 9 июня ликвидировала восемь беспилотников, ударная авиация отработала по позициям оккупантов и уничтожила вражескую технику.

Темы: ГенштабвойнаРосcия
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