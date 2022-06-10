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Близькому до Медведчука політтехнологу Погребинському повідомили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 червня 2022, 10:03
Михайло Погребинський. фото з сайту ZN.ua

Правоохоронці заочно повідомили підозру в державній зраді близькому до кума Путіна Віктора Медведчука політтехнологу Михайлу Погребинському.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно прокуратура: "За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва політтехнологу та активному політичному коментатору заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)".

Деталі: Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але за даними джерел УП, це – Михайло Погребинський.

Силовики зокрема посилаються на висновок комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка засвідчила, що висловлювання (Погребинського) в інтерв’ю та телеефірах є свідомими та такими, що спрямовані на надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, завдають шкоди безпеці України в інформаційній сфері та є формою підривної діяльності проти неї.

СБУ зазначає, що серед вилучених в результаті обшуків у березні 2022 року документів є аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Наразі здійснюється комплекс заходів щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну, вказують у спецслужбі.

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Дослівно прокуратура: "Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені.

Таким чином підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, направлену на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

Упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні, записи яких опубліковані у вільному доступі в Інтернеті".

Додатково: Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

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Теми: держзрадапрокуратураСБУ
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