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Близкому к Медведчуку политтехнологу Погребинскому сообщили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоПятница, 10 июня 2022, 10:03
Михаил Погребинский. фото с сайта ZN.ua

Правоохранители заочно сообщили подозрение в государственной измене близкому к куму Путину Виктору Медведчуку политтехнологу Михаилу Погребинскому.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно прокуратура: "При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева политтехнологу и активному политическому комментатору заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины)".

Детали: Правоохранители не называют имя подозреваемого, но, по данным источников УП, это Михаил Погребинский.

Силовики в частности ссылаются на заключение комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизы, которая засвидетельствовала, что высказывания (Погребинского) в интервью и телеэфирах сознательны и направлены на предоставление РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, наносят ущерб безопасности Украины в информационной сфере и являются формой подрывной деятельности против нее.

СБУ отмечает, что среди изъятых в результате обысков в марте 2022 года документов есть аналитические материалы по проведению денацификации и демилитаризации Украины.

В настоящее время осуществляется комплекс мер по подтверждению возможного использования этих и других материалов при планировании полномасштабного вторжения РФ в Украину, указывают в спецслужбе.

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Дословно прокуратура: "Действуя в качестве "эксперта", он неоднократно участвовал в эфирах телевизионных передач, ток-шоу и интервью, распространяя наработанные российские месседжи, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашем государстве, деморализацию украинской армии, формирование негативного имиджа Украины на международной арене.

Таким образом, подозреваемый проводил пропагандистскую деятельность, направленную на продвижение выгодных РФ идеологических установок, чем способствовал стране-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

В течение 2021 политтехнолог принял участие в десятках пропагандистских программ на российском телевидении, записи которых опубликованы в свободном доступе в Интернете".

Дополнительно: Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Предыстория:

  • В конце марта 2022 года правоохранители провели обыски у близкого друга Виктора Медведчука политтехнолога Михаила Погребинского. Сообщалось, что следователи анализируют изъятые материалы и чёрновые записи.
  • 6 апреля стало известно, что Погребинский покинул Украину и направляется, вероятно, в Германию.

Темы: госизменапрокуратураСБУ
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