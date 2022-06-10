Украина уступает России в войне артиллерии, нужно западное оружие – разведка

Заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий заявил, что сейчас война в Украине в основном артиллерийская, в связи с чем Украина проигрывает России на передовой и нуждается в большем количестве оружия с Запада.

Источник: The Guardian

Прямая речь Скибицкого: "Сейчас это артиллерийская война, и мы проигрываем с точки зрения артиллерии. Сейчас все зависит от того, что нам дает (Запад – ред.). Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских артиллерийских орудий. Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть".

Детали: По его словам, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день и уже почти израсходовала все свои артиллерийские боеприпасы. Сейчас украинские защитники используют стандартные снаряды НАТО калибра 155.

Скибицкий добавил, что Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как в Европе они заканчиваются, их количество становится меньше.

Представитель разведки подчеркнул необходимость поставок Западом Украине ракетных комплексов дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских орудий издалека.

The Guardian отмечает, что, по словам советника президента Украины Алексея Арестовича, Украине нужно 60 реактивных систем залпового огня – это намного больше, чем обещали Великобритания и США, – чтобы иметь шанс победить Россию.

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По данным издания, Украина намерена запросить у Запада список вооружений и оборонительного оборудования на встрече контактной группы с НАТО в Брюсселе 15 июня.

Скибицкий считает, что в ближайшем будущем война останется преимущественно артиллерийской, а количество ракетных обстрелов со стороны России останется на нынешнем уровне – по 10-14 пусков в день.

Представитель украинской разведки отметил, что в последнее время РФ наносит гораздо меньше ракетных ударов и использует старые советские ракеты 1970-х годов H-22 – это свидетельствует о том, что в России заканчиваются такие боеприпасы. По его подсчетам, оккупанты уже израсходовали около 60% своих запасов ракет. А быстро производить новые Россия не может из-за санкций.

Скибицкий также рассказал, что в настоящее время Россия для нанесения ударов по Украине использует дальние бомбардировщики, которые могут достичь любой точки Украины, не выходя из воздушного пространства РФ.

Что касается трех линий фронта – то большая часть российских сил сейчас находится в районе Донбасса и стремится занять административные границы Донецкой и Луганской областей.

На северо-востоке Украины, в районе Харькова, российские силы, по словам Скибицкого, сосредоточили свои усилия на обороне после удачного контрнаступления украинских защитников.

Вместе с тем в Запорожской и Херсонской областях, которые Россия почти полностью оккупировала, российские войска окапываются и выстраивают двойные, иногда тройные линии обороны.

По словам Скибицкого, теперь будет тяжелее отбить эти территории обратно – и именно поэтому Украине нужно оружие.

Представитель разведки подчеркнул – если россияне добьются успеха на Донбассе, они могут использовать эти территории для нового наступления на Одессу, Запорожье и Днепр, потому что цель Путина "вся Украина и даже больше".

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