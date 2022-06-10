Жителів Донеччини просять евакуюватися завчасно

Глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко просить жителів Слов’янська та Бахмута евакуюватися і не чекати, доки бойові дії дійдуть до домівок.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це — відверта брехня.

Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами.

При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить.

Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!".

Нагадаємо: Захисники змогли вмовити й без анонсу таємно евакуювати 66 людей, з яких 6 дітей, із Лисичанська Луганської області.

ВІДЕО ДНЯ

30 травня керівник Луганської області Сергій Гайдай повідомив про зупинку евакуації з області – окупанти обстріляли евакуаційне авто та вбили французького журналіста.