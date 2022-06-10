Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Жителів Донеччини просять евакуюватися завчасно

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 12:36
Жителів Донеччини просять евакуюватися завчасно
евакуаційне авто, фото ілюстративне луганської ода

Глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко просить жителів Слов’янська та Бахмута евакуюватися і не чекати, доки бойові дії дійдуть до домівок.

Джерело: Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "У соцмережах поширюють інформацію, начебто при загостренні бойових дій буде заборонена евакуація зі Слов'янська та Бахмута. Це — відверта брехня.

Реклама:

Ми евакуюємо всіх охочих, навіть під ворожими обстрілами.

При цьому важливо, щоб евакуація була своєчасною. Кожен виїзд під обстрілами — це загроза не тільки для тих, хто виїжджає, але й для тих, хто вивозить.

Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь! Не чекайте, поки активні бойові дії дійдуть до вашого дому!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Захисники змогли вмовити й без анонсу таємно евакуювати 66 людей, з яких 6 дітей, із Лисичанська Луганської області.

30 травня керівник Луганської області Сергій Гайдай повідомив про зупинку евакуації з області – окупанти обстріляли евакуаційне авто та вбили французького журналіста.

Теми: Донецька областьевакуаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Донецька область
Росіяни за добу вбили 5 жителів Донеччини, ще 4 поранені
Росіяни ввечері обстріляли Торецьк касетними снарядами: є загибла та поранені
У прифронтових районах Донеччини залишаються 89 дітей – Кириленко
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: