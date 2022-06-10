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Жителей Донбасса просят эвакуироваться заранее

Роман ПетренкоПятница, 10 июня 2022, 12:36
эвакуационное авто, фото иллюстративное луганской ога

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко просит жителей Славянска и Бахмута эвакуироваться и не ждать, пока боевые действия дойдут до домов.

Источник: Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "В соцсетях распространяют информацию, что при обострении боевых действий будет запрещена эвакуация из Славянска и Бахмута. Это откровенная ложь.

Мы эвакуируем всех желающих, даже под вражескими обстрелами.

При этом важно, чтобы эвакуация была своевременной. Каждый выезд под обстрелами — это угроза не только выезжающим, но и вывозящим.

Поэтому я еще раз призываю: эвакуируйтесь! Эвакуируйтесь вовремя! Не ждите, пока активные боевые действия дойдут до вашего дома!".

Напомним: Защитники смогли уговорить и без анонса тайно эвакуировать 66 человек, из которых 6 детей из Лисичанска Луганской области.

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30 мая руководитель Луганской области Сергей Гайдай сообщил об остановке эвакуации из области – оккупанты обстреляли эвакуационное авто и убили французского журналиста.

Темы: Донецкая областьэвакуациявойна
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