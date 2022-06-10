Росія у Чорному морі тримає 40 крилатих ракет – ОК "Південь"

Фото ілюстративне. Кораблі Чорноморського флоту на навчаннях у 2021 році. Фото: Известия

Росія посилила своє корабельне угруповання поблизу України ще одним підводним човном – носієм крилатих ракет, загалом у Чорному морі окупанти тримають напоготові 40 крилатих ракет.

Джерело: дані Оперативного командування "Південь" станом на 12:00 10 червня

Дослівно ОК "Південь": "Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. 40 крилатих ракет напоготові, також в готовності 1 ВДК (великий десантний корабель – ред.)".

Деталі: Зазначається, що Росія продовжує тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря.

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