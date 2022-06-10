Россия в Черном море держит 40 крылатых ракет – ОК "Юг"

Фото иллюстративное. Корабли Черноморского флота на учениях в 2021 году. Фото: Известия

Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет, всего в Черном море оккупанты держат наготове 40 крылатых ракет.

Источник: данные Оперативного командования "Юг" по состоянию на 12:00 10 июня

Дословно ОК "Юг": "Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК (большой десантный корабль – ред.)".

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Детали: Отмечается, что Россия продолжает удерживать блокаду северо-западной части Черного моря.

Предыстория:

6 июня сообщалось, что в Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр".

4 июня стало известно, что в Черное море вышла группировка из пяти крупных десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ России.