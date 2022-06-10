Россия в Черном море держит 40 крылатых ракет – ОК "Юг"
Пятница, 10 июня 2022, 12:49
Россия усилила свою корабельную группировку вблизи Украины еще одной подводной лодкой – носителем крылатых ракет, всего в Черном море оккупанты держат наготове 40 крылатых ракет.
Источник: данные Оперативного командования "Юг" по состоянию на 12:00 10 июня
Дословно ОК "Юг": "Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове, также в готовности 1 БДК (большой десантный корабль – ред.)".
Детали: Отмечается, что Россия продолжает удерживать блокаду северо-западной части Черного моря.
Предыстория:
- 6 июня сообщалось, что в Черном море в готовности к атакам находятся два вражеских ракетных корабля и подводная лодка, снаряженные 20 крылатыми ракетами "Калибр".
- 4 июня стало известно, что в Черное море вышла группировка из пяти крупных десантных кораблей, собранная из трех флотов ВМФ России.