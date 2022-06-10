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Двоє людей загинули внаслідок обстрілів на Харківщині: зруйновані будинки, палали ліси

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 13:16
Двоє людей загинули внаслідок обстрілів на Харківщині: зруйновані будинки, палали ліси
фото ілюстративне, дснс

Протягом доби 9 червня внаслідок обстрілів російських військ по Харківській області загинули дві людини, повідомив очільник облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, росіяни обстріляли з артилерії та РСЗВ Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

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Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури, горіли хвойні ліси та лісосмуги.

Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені.

У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка - 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У с. Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик.

ВІДЕО ДНЯ

Глава ОДА розповів, що росіяни не просунулися на лінії зіткнення – вони зосереджені на обороні.

Нагадаємо: Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 8 червня у Новобаварському районі міста сталися пожежі, в результаті яких загинули дві людини, четверо осіб отримали травми.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
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