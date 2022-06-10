Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Двоє людей загинули внаслідок обстрілів на Харківщині: зруйновані будинки, палали ліси

Роман ПетренкоП'ятниця, 10 червня 2022, 13:16
фото ілюстративне, дснс

Протягом доби 9 червня внаслідок обстрілів російських військ по Харківській області загинули дві людини, повідомив очільник облдержадміністрації Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, росіяни обстріляли з артилерії та РСЗВ Шевченківський район Харкова та Харківській, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури, горіли хвойні ліси та лісосмуги.

Протягом доби 2 цивільних загинули, 15 поранені.

У смт Печеніги госпіталізували 6 людей, 1 загиблий. У смт Мала Данилівка - 2. У Золочеві 5 госпіталізованих, 1 загиблий. У Вишневому 1 госпіталізований. У с. Грушуваха госпіталізований 12-річний хлопчик.

Глава ОДА розповів, що росіяни не просунулися на лінії зіткнення – вони зосереджені на обороні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Внаслідок ворожого обстрілу Харкова ввечері 8 червня у Новобаварському районі міста сталися пожежі, в результаті яких загинули дві людини, четверо осіб отримали травми.

Теми: Харківська областьвійнаобстріл
Головне сьогодні

У Сербії затримали Наумова, який раніше був першим заступником Баканова – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу

відео"З гівна і палок": у Маріуполі кепкують над "оновленою" стелою на в'їзді у місто

Китай не буде думати, чи починати війну в разі оголошення незалежності Тайваню – міністр

фотоАвтомобіль підірвався на російській міні в Київській області

Усі новини...
Харківська область
Вечірній обстріл Харкова спричинив масштабні пожежі, двоє людей загинули
Росіяни вбили 5 жителів Харківщини, поранили ще 12-х, влучили в супермаркет
Несли тварин як скарб: як українці з Харківщини евакуювалися з домашніми улюбленцями
Останні новини
21:31
Данія відклала рішення про статус кандидата для України до висновку Єврокомісії
21:29
В "Альфа-груп" заперечують, що олігарх Фрідман просив українське громадянство
21:24
У Сербії затримали Наумова, який раніше був першим заступником Баканова – джерела
21:15
Естонія викликала посла РФ після імперських паралелей від Путіна
21:06
Вручення повістки на вулиці не суперечить закону – Центр протидії дезінформації
20:54
Миколаївський зоопарк відновлює роботу
20:53
Макрон може відвідати Україну після рішення про статус кандидата на членство в ЄС
20:52
Pornhub звільнив єдиного співробітника в Росії через війну
20:44
Посол Польщі в Україні порадив європейцям віддати свої землі Путіну, аби він "зберіг обличчя"
20:35
Telegram запускає платну версію
Усі новини...