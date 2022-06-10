Два человека погибли в результате обстрелов на Харьковщине: разрушенные дома, горели леса

В течение суток 9 июня в результате обстрелов российских войск по Харьковской области погибли два человека, сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

Источник: Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, россияне обстреляли из артиллерии и РСЗО Шевченковский район Харькова и Харьковской, Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области.

В результате обстрелов повреждены дома, склады, объекты инфраструктуры, горели хвойные леса и лесополосы.

В течение суток 2 гражданских погибли, 15 ранены.

В пгт Печенеги госпитализировали 6 человек, 1 погибший. В пгт Малая Даниловка – 2. В Золочеве 5 госпитализированных, 1 погибший. В Вишневом 1 госпитализирован. В с. Грушуваха госпитализирован 12-летний мальчик.

Глава ОГА рассказал, что россияне не продвинулись на линии столкновения – они сосредоточены на обороне.

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Напомним: В результате вражеских обстрелов Харькова вечером 8 июня в Новобаварском районе города произошли пожары, в результате которых погибли два человека, четыре человека получили травмы.