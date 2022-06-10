Лавров каже, що Кремль не реагуватиме на санкції проти Путіна: "Чим би дитя не тішилося"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зневажливо відреагував на санкції України проти президента РФ Володимира Путіна і відповів на указ президента Володимира Зеленського - "чим би дитя не тішилося".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося".

Деталі: Також Лавров заявляє, що "НАТО більше не може вершити долі Європи".

Російський міністр звинуватив Польщу у тому нібито вона починає "активно освоювати українську територію", проте не згадав, що Росія окупувала частину території України, мародерить українське зерно та іншу власність.

Передісторія:

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про персональні санкції проти Путіна, глави МЗС Росії Сергія Лаврова, міністра внутрішніх справ РФ Володимира Колокольцева, міністра оборони Сергія Шойгу та інших російських офіційних осіб. Загалом у переліку РНБО 35 російських посадовців.

Крім того, Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти російських вищих навчальних закладів та їхніх керівників. У цілому до переліку РНБО потрапили 236 російських вишів.

3 червня Євросоюз запровадив санкції проти родичів російських високопосадовців, зокрема проти коханки Путіна Аліни Кабаєвої, дружини Пєскова Тетяни Навки та його дітей, а також проти низки інших росіян.

Британські правники зібрали дані про активи сотень росіян, які повинні бути внесені до санкційних списків.