Лавров каже, що Кремль не реагуватиме на санкції проти Путіна: "Чим би дитя не тішилося"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зневажливо відреагував на санкції України проти президента РФ Володимира Путіна і відповів на указ президента Володимира Зеленського - "чим би дитя не тішилося".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Я не думаю, що це гідно якогось конкретного кроку з нашого боку - чим би дитя не тішилося".

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Деталі: Також Лавров заявляє, що "НАТО більше не може вершити долі Європи".

Російський міністр звинуватив Польщу у тому нібито вона починає "активно освоювати українську територію", проте не згадав, що Росія окупувала частину території України, мародерить українське зерно та іншу власність.

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