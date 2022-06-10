Лавров говорит, что Кремль не будет реагировать на санкции против Путина: "Чем бы дитя ни тешилось"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров презрительно отреагировал на санкции Украины против президента РФ Владимира Путина и ответил на указ президента Владимира Зеленского - "чем бы дитя ни тешилось".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось".

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Детали: Также Лавров заявляет, что "НАТО больше не может вершить судьбы Европы".

Российский министр обвинил Польшу в том, что она начинает "активно осваивать украинскую территорию", однако не упомянул, что Россия оккупировала часть территории Украины, мародерит украинское зерно и другую собственность.

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