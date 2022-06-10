Лавров говорит, что Кремль не будет реагировать на санкции против Путина: "Чем бы дитя ни тешилось"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров презрительно отреагировал на санкции Украины против президента РФ Владимира Путина и ответил на указ президента Владимира Зеленского - "чем бы дитя ни тешилось".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось".

Детали: Также Лавров заявляет, что "НАТО больше не может вершить судьбы Европы".

Российский министр обвинил Польшу в том, что она начинает "активно осваивать украинскую территорию", однако не упомянул, что Россия оккупировала часть территории Украины, мародерит украинское зерно и другую собственность.

Предыстория:

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц. Всего в перечне СНБО 35 российских чиновников.

Кроме того, Зеленский подписал указ о введении санкций против российских вузов и их руководителей. В общей сложности в перечень СНБО попали 236 российских вузов.

3 июня Евросоюз ввел санкции против родственников российских государственных деятелей, в частности против любовницы Путина Алины Кабаевой, жены Пескова Татьяны Навки и его детей, а также против ряда других россиян.

Британские юристы собрали данные об активах сотен россиян, которые должны быть внесены в санкционные списки.