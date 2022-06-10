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Лукашенко - чиновникам: Если повторится украинский сценарий, то не я с автоматом побегу, а вы

Ирина БалачукПятница, 10 июня 2022, 13:36
Лукашенко - чиновникам: Если повторится украинский сценарий, то не я с автоматом побегу, а вы
Лукашенко: "Если будет заварушка, то не факт, что я с автоматом вот здесь буду бегать – вы побежите впереди". Скриншот с видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал белорусских чиновников сделать выводы с после избирательных протестов 2020 года и не допустить повторения украинского сценария.

Источник: белорусское госиздание БелТА и приближенный к Лукашенко Telegram-канал "Пул первого", которые цитируют выступление Лукашенко на республиканском семинаре-совещании "Актуализация методов и форм работы с населением на местном уровне"

Прямая речь Лукашенко: "Если мы не сделаем выводи из того, что произошло в 2020 и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю – вы же знаете, что я просто так не говорю.

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Дорогие мои, не дай Бог начнется какая-то заварушка, вы же понимаете, что мы (власти – ред.) пойдем впереди. И не факт, что я с автоматом буду вот тут бегать – вы побежите впереди".

Детали: Лукашенко спросил, хотят ли этого сидящие перед ним чиновники, и отметил, что сам он не хочет.

Он также призвал "зачистить общество" от политически ангажированных людей в некоммерческих организациях.

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Прямая речь Лукашенко: "Оказывается, эти НКО, общества защиты собачек, кошек, животных никогда никого и не защищали. И не собирались защищать. Под этой модной вывеской нам подбрасывали – а мы радовались! – политически ангажированных людей. Руководителям платили немало, они туда собирали и тоже понемножку платили знаете, каких людей. Которые были обществом выброшены на обочину, притом справедливо выброшены. И вот они выплеснулись в первых рядах в 2020 году".

Детали: По словам Лукашенко, из-за попустительства властей, возникли "вот такие маленькие островки в обществе, которые абсорбировали к себе все, против чего мы (власти Беларуси – ред.) должны были бороться – и получили (протесты после сфальсифицированных выборов президента – ред.)"

"Благо сейчас процесс пошел жестко. Я хотел бы, чтобы власть понимала, что общество должно быть зачищено от этих негодяев", ­– подытожил Лукашенко.

Предыстория: 

  • Во время акции протеста в Минске 23 августа 2020 года против сфальсифицированных выборов президента Беларуси телеграмм канал "Пул первого" опубликовал видео, как Лукашенко выходит из вертолета возле у Дворца Независимости, где собрались безоружные жители страны, в бронежилете и с автоматом в руках.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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