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Кремль отказал в статусе военнопленных "приговоренным к смертной казни" британцам в "ДНР"

"Украинская правда"Пятница, 10 июня 2022, 16:36
Кремль отказал в статусе военнопленных приговоренным к смертной казни британцам в ДНР
Мария Захарова, Getty Images

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британцы, которым вынесли "смертный приговор" сепаратисты так называемой "ДНР", не имеют права на статус военнопленных.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на комментарий представителя МИД РФ

Прямая речь Захаровой: "Вопреки заявлениям британских официальных лиц, упомянутые граждане не военнопленные, а наемники".

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Детали: Захарова сослалась на международное гуманитарное право, согласно положениям которого якобы британцы не являются "комбитантами", поэтому на них не может распространяться данный статус.

По ее словам, обращений, касающихся Эйдена Аслина и Шона Пиннера, от британской стороны в МИД России не поступало.

Что предшествовало: 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед "судом" на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР"

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Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.

Напомним: Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила "приговор" в отношении британцев.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность вынесением "смертного приговора" иностранным гражданам и призвали РФ соблюдать нормы гуманитарного права.

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала вынесенные "смертные приговоры" фарсом, нарушающим Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными.

В Управлении ООН по правам человека подчеркнули, что незаконные судебные процессы над военнопленными можно приравнять к военным преступлениям.

Темы: ДНРВеликобританияпленные
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