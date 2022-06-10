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Посол Польщі в Україні порадив європейцям віддати свої землі Путіну, аби він "зберіг обличчя"

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 20:44
Посол Польщі в Україні порадив європейцям віддати свої землі Путіну, аби він зберіг обличчя
посол бартош ціхоцький у києві в лютому. фото: twitter-сторінка дипломата

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький жорстко розкритикував пропозиції окремих європейських лідерів щодо пропозицій дати голові РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя" за рахунок українських територій.

Джерело: інтерв’ю Ціхоцького для "Укрінформ"

Пряма мова Ціхоцького: "Мені здається, що Росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас із метою піти на поступки. Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї.".

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Деталі: Ціхоцький запевнив, що Польща буде разом з Україною до перемоги та переконувати союзників у необхідності довготермінової підтримки. 

Проте він визнав, що в багатьох столицях Заходу не хочуть чути лідерів країн Східної Європи, а натомість хочуть "поладнати" з керівництвом Росії.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський у середині травня розповідав італійському телеканалові Rai, що французький президент Емманюель Макрон намагався переконати Україну піти на поступки щодо суверенітету, аби дати Путіну "зберегти обличчя".
  • Президент Польщі Анджей Дуда жорстко розкритикував намагання окремих західних лідерів вести перемовини з Путіним, порівнявши це зі спробою "порозумітися" з Адольфом Гітлером у часи Другої світової війни. Він сказав, що не уявляє ситуації, якби хтось під час Другої світової закликав би припинити воювати і поступитися незалежністю чи життям, аби дати Гітлеру можливість "зберегти обличчя".

Теми: ПольщаанексіяНімеччинаРосія
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