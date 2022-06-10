Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Посол Польщі в Україні порадив європейцям віддати свої землі Путіну, аби він "зберіг обличчя"

Денис КарловськийП'ятниця, 10 червня 2022, 20:44
посол бартош ціхоцький у києві в лютому. фото: twitter-сторінка дипломата

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький жорстко розкритикував пропозиції окремих європейських лідерів щодо пропозицій дати голові РФ Володимиру Путіну "зберегти обличчя" за рахунок українських територій.

Джерело: інтерв’ю Ціхоцького для "Укрінформ"

Пряма мова Ціхоцького: "Мені здається, що Росія дуже свідомо і цілеспрямовано створила таку ситуацію, коли союзники тиснутимуть на нас із метою піти на поступки. Бо що для них Донеччина чи Луганщина? Озвучувалися думки, що треба рятувати чиєсь обличчя. То нехай віддають свій Бранденбург чи Піренеї.".

Деталі: Ціхоцький запевнив, що Польща буде разом з Україною до перемоги та переконувати союзників у необхідності довготермінової підтримки. 

Проте він визнав, що в багатьох столицях Заходу не хочуть чути лідерів країн Східної Європи, а натомість хочуть "поладнати" з керівництвом Росії.

Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський у середині травня розповідав італійському телеканалові Rai, що французький президент Емманюель Макрон намагався переконати Україну піти на поступки щодо суверенітету, аби дати Путіну "зберегти обличчя".
  • Президент Польщі Анджей Дуда жорстко розкритикував намагання окремих західних лідерів вести перемовини з Путіним, порівнявши це зі спробою "порозумітися" з Адольфом Гітлером у часи Другої світової війни. Він сказав, що не уявляє ситуації, якби хтось під час Другої світової закликав би припинити воювати і поступитися незалежністю чи життям, аби дати Гітлеру можливість "зберегти обличчя".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаанексіяНімеччинаРосія
Головне сьогодні

Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу

Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів

Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна

Зенітники Повітряних сил України збили 500-ту ціль ворога

У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, який утік у першу ніч війни – джерела

Нардепу-колаборанту Ковальову заблокували роботу в Раді – ЗМІ

Усі новини...
Польща
В уяві Лаврова Польща вже освоює територію України
Польща і Україна починають збільшувати пропускну спроможність пункту пропуску "Краковець-Корчова"
Польща дозволить школярам з України скласти в себе випускні іспити
Останні новини
07:04
Ворог сковує ЗСУ авіацією та артилерією на 4-х напрямках – зведення штабу
06:24
Війною в Україні Росія знищує світовий порядок – глава Пентагону
05:58
"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"
05:07
США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи
04:15
УЗ призначила на 11 червня евакуаційний потяг з Донбасу до Львова
03:20
Окупанти анонсували видачу російських паспортів на Запоріжжі
02:45
Ворог гатив по Сумщині з території Росії, загинула людина – ОВА
01:59
картиАтаки росіян обмежуються вузькими фронтами – військові експерти
01:24
Південь: ЗСУ знищили групу російських десантників і ворожий склад боєприпасів
00:57
Байден придумав, як протистояти росту цін та інфляції через дії Путіна
Усі новини...