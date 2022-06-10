Посол Польши в Украине посоветовал европейцам отдать свои земли Путину, чтобы он "сохранил лицо"
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко раскритиковал предложения отдельных европейских лидеров по поводу предложений дать главе РФ Владимиру Путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий.
Источник: интервью Цихоцкого для "Укринформ"
Прямая речь Цихоцкого: "Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Потому что – что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи".
Детали: Цихоцкий заверил, что Польша будет вместе с Украиной до победы и будет убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержки.
Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят "поладить" с руководством России.
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский в середине мая рассказывал итальянскому телеканалу Rai, что французский президент Эмманюэль Макрон пытался убедить Украину пойти на уступки относительно своего суверенитета, дабы дать Путину "сохранить лицо".
- Президент Польши Анджей Дуда подверг жесткой критике попытки отдельных западных лидеров вести переговоры с Путиным, сравнив это с попыткой "поладить" с Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны. Он сказал, что не представляет ситуации, если бы кто-то во время Второй мировой призвал бы прекратить воевать и уступить независимость или жизнь, чтобы дать Гитлеру возможность "сохранить лицо".