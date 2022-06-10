Посол Польши в Украине посоветовал европейцам отдать свои земли Путину, чтобы он "сохранил лицо"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко раскритиковал предложения отдельных европейских лидеров по поводу предложений дать главе РФ Владимиру Путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий.

Источник: интервью Цихоцкого для "Укринформ"

Прямая речь Цихоцкого: "Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Потому что – что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи".

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Детали: Цихоцкий заверил, что Польша будет вместе с Украиной до победы и будет убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержки.

Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят "поладить" с руководством России.

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