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Посол Польши в Украине посоветовал европейцам отдать свои земли Путину, чтобы он "сохранил лицо"

Денис КарловскийПятница, 10 июня 2022, 20:44
посол бартош цихоцкий в киеве в марте. фото: twitter-страница дипломата

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко раскритиковал предложения отдельных европейских лидеров по поводу предложений дать главе РФ Владимиру Путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий.

Источник: интервью Цихоцкого для "Укринформ"

Прямая речь Цихоцкого: "Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Потому что – что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи".

Детали: Цихоцкий заверил, что Польша будет вместе с Украиной до победы и будет убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержки.

Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят "поладить" с руководством России.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский в середине мая рассказывал итальянскому телеканалу Rai, что французский президент Эмманюэль Макрон пытался убедить Украину пойти на уступки относительно своего суверенитета, дабы дать Путину "сохранить лицо".
  • Президент Польши Анджей Дуда подверг жесткой критике попытки отдельных западных лидеров вести переговоры с Путиным, сравнив это с попыткой "поладить" с Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны. Он сказал, что не представляет ситуации, если бы кто-то во время Второй мировой призвал бы прекратить воевать и уступить независимость или жизнь, чтобы дать Гитлеру возможность "сохранить лицо".

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Темы: ПольшааннексияГерманияРосcия
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