Посол Польши в Украине посоветовал европейцам отдать свои земли Путину, чтобы он "сохранил лицо"

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий жестко раскритиковал предложения отдельных европейских лидеров по поводу предложений дать главе РФ Владимиру Путину "сохранить лицо" за счет украинских территорий.

Источник: интервью Цихоцкого для "Укринформ"

Прямая речь Цихоцкого: "Мне кажется, что Россия очень сознательно и целенаправленно создала такую ​​ситуацию, когда союзники будут давить на нас с целью пойти на уступки. Потому что – что для них Донецкая или Луганская области? Озвучивались мнения, что надо спасать чье-то лицо. Так пусть отдают свои Бранденбург или Пиренеи".

Детали: Цихоцкий заверил, что Польша будет вместе с Украиной до победы и будет убеждать союзников в необходимости долгосрочной поддержки.

Однако он признал, что во многих столицах Запада не хотят слышать лидеров стран Восточной Европы, а хотят "поладить" с руководством России.

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский в середине мая рассказывал итальянскому телеканалу Rai, что французский президент Эмманюэль Макрон пытался убедить Украину пойти на уступки относительно своего суверенитета, дабы дать Путину "сохранить лицо".

Президент Польши Анджей Дуда подверг жесткой критике попытки отдельных западных лидеров вести переговоры с Путиным, сравнив это с попыткой "поладить" с Адольфом Гитлером во времена Второй мировой войны. Он сказал, что не представляет ситуации, если бы кто-то во время Второй мировой призвал бы прекратить воевать и уступить независимость или жизнь, чтобы дать Гитлеру возможность "сохранить лицо".