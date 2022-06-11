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"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"

Ольга Глущенко Субота, 11 червня 2022, 05:58
фото: РИА Новости

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) у п’ятницю засудило смертний вирок, винесений трьом іноземцям у так званій "ДНР".

Джерело: заява УВКПЛ

Пряма мова речниці УВКПЛ Равіна Шамдасані: "УВКПЛ стурбовано тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "ДНР" засудив трьох військовослужбовців до страти.

За словами Головного командування України, усі чоловіки входили до складу Збройних сил України, і якщо це так, то їх не слід вважати найманцями".

"Такі судові процеси проти військовополонених є воєнним злочином".

Деталі: Разом з тим речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація завжди буде виступати проти смертної кари за будь-яких обставин.

"І ми закликаємо комбатантам, які були затримані, надати міжнародний захист і поводитися з ними відповідно до Женевських конвенцій", – додав він.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Терористи тимчасово окупованих територій Донецької області "засудили" до смертної кари трьох іноземних бійців, які захищали Україну.

Теми: ОРДЛОвійнаокупація
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