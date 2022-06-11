"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой ДНР.
Источник: заявление УВКПЧ
Прямая речь спикера УВКПЧ Равина Шамдасани: "УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к казни.
По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками".
"Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением".
Детали: Вместе с тем спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.
"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", - добавил он.
Что предшествовало: Террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.