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"Военное преступление" – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в "ДНР"

Ольга ГлущенкоСуббота, 11 июня 2022, 05:58
Военное преступление – ООН о смертном приговоре 3 иностранцам в ДНР
фото: РИА Новости

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в пятницу осудило смертный приговор, вынесенный трем иностранцам в так называемой ДНР.

Источник: заявление УВКПЧ

Прямая речь спикера УВКПЧ Равина Шамдасани: "УВКПЧ обеспокоено тем, что так называемый "верховный суд" самопровозглашенной "ДНР" приговорил троих военнослужащих к казни.

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По словам Главного командования Украины, все мужчины входили в состав Вооруженных сил Украины, и если это так, то их не следует считать наемниками".

"Такие судебные процессы против военнопленных являются военным преступлением".

Детали: Вместе с тем спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что организация всегда будет выступать против смертной казни при любых обстоятельствах.

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"И мы призываем комбатантам, которые были задержаны, предоставить международную защиту и обращаться с ними в соответствии с Женевскими конвенциями", - добавил он.

Что предшествовало: Террористы временно оккупированных территорий Донецкой области "приговорили" к смертной казни трех иностранных бойцов, защищавших Украину.

Темы: ОРДЛОвойнаоккупация
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