Росіяни увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – голова ОВА
Російські загарбники вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, інформація про кількість жертв уточнюється.
Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку".
Деталі: Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі.
Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.
У результаті застосування ворогом вогнеметної реактивної системи у Врубівці вигоріло багато будинків.
Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній, знищує заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.
10 червня під час чергового обстрілу окупанти пошкодили залізничне депо "Азоту", також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей.
Гайдай також додав, що п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська госпіталізували до лікарень Дніпра та Львова.
За минулу добу збройні сили України відбили 14 атак ворога, знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотники типу "Орлан-10".