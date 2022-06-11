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Росіяни увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – голова ОВА

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 08:22
Росіяни увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк – голова ОВА
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Російські загарбники вдарили по Врубівці вогнеметною системою, увійшли в Оріхове, штурмують Сєвєродонецьк, інформація про кількість жертв уточнюється.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Триває наступ росіян у напрямку Новотошківське – Оріхове, ворог закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у Сєвєродонецьку".

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Деталі: Упродовж 10 червня противник відкривав вогонь із різного типу озброєння по Сєверодонецьку, Лисичанську, Устинівці, Тошківці, Золотому, Нирковому, Гірському, Врубівці, Комишувасі. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Часткових або повних руйнувань житлового фонду дуже багато.

У результаті застосування ворогом вогнеметної реактивної системи у Врубівці вигоріло багато будинків. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Російська армія не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному та Попасній, знищує заводи в Лисичанську та Сєвєродонецьку.   

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Фото з Telegram Гайдая

10 червня під час чергового обстрілу окупанти пошкодили залізничне депо "Азоту", також зафіксовані влучання в будівлі цегляного та дослідницького заводів. У Лисичанську ворожі снаряди влучили на територію склозаводу, обстрілами пошкоджено школу та кулінарний ліцей. 

 
Фото з Telegram Гайдая

Гайдай також додав, що п’ятьох поранених за останні дні жителів Лисичанська госпіталізували до лікарень Дніпра та Львова.

За минулу добу збройні сили України відбили 14 атак ворога, знищили 4 танки, 2 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 3 одиниці автомобільної техніки та склад з боєприпасами противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили 4 безпілотники типу "Орлан-10".

Теми: Луганська областьвійнаСєвєродонецьк
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