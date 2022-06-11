Россияне вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк – глава ОВА

Российские захватчики ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, информация о количестве жертв уточняется.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Идет наступление россиян в направлении Новотошковское – Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке".

Детали: В течение 10 июня противник открывал огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нирковому, Горскому, Врубовке, Камышевахе.

Фото из Telegram Гайдая

Частичных или полных разрушений жилищного фонда очень много.

В результате применения врагом огнеметной реактивной системы во Врубовке выгорело много домов.

Фото из Telegram Гайдая

Российская армия не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной, уничтожает заводы в Лисичанске и Северодонецке.

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Фото из Telegram Гайдая

10 июня во время очередного обстрела оккупанты повредили железнодорожное депо "Азота", также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода, обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей.

Фото из Telegram Гайдая

Гайдай также добавил, что пятерых раненых за последние дни жителей Лисичанска госпитализировали в больницы Днепра и Львова.

За минувшие сутки вооруженные силы Украины отбили 14 атак врага, уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10".