Россияне вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк – глава ОВА
Российские захватчики ударили по Врубовке огнеметной системой, вошли в Орехово, штурмуют Северодонецк, информация о количестве жертв уточняется.
Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Идет наступление россиян в направлении Новотошковское – Орехово, враг закрепляется на северной окраине населенного пункта Орехово. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке".
Детали: В течение 10 июня противник открывал огонь из разного типа вооружения по Северодонецку, Лисичанску, Устиновке, Тошковке, Золотому, Нирковому, Горскому, Врубовке, Камышевахе.
Частичных или полных разрушений жилищного фонда очень много.
В результате применения врагом огнеметной реактивной системы во Врубовке выгорело много домов.
Российская армия не оставила уцелевших промышленных объектов в Рубежном и Попасной, уничтожает заводы в Лисичанске и Северодонецке.
10 июня во время очередного обстрела оккупанты повредили железнодорожное депо "Азота", также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода, обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей.
Гайдай также добавил, что пятерых раненых за последние дни жителей Лисичанска госпитализировали в больницы Днепра и Львова.
За минувшие сутки вооруженные силы Украины отбили 14 атак врага, уничтожили 4 танка, 2 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 3 единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 4 беспилотника типа "Орлан-10".