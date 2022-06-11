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На війні загинув журналіст та екскерівник "Армії FM"

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 09:02
На війні загинув журналіст та екскерівник Армії FM
фото з фейсбук-сторінки чубашева

10 червня пізно увечері стало відомо, що на війні з Росією загинув відомий журналіст та колишній керівник "Армії FM" Олексій Чубашев.

Джерело: глава Офісу президента Андрій Єрмак, соцмережі

Пряма мова Єрмака: "На війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев.

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Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник "Армії FM" та Військового телебачення України".

Деталі: Наразі немає інформації, як і де загинув Чубашев, яку роботу він виконував на фронті - військового чи журналіста.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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