На войне погиб журналист и экс-руководитель "Армии FM"
Суббота, 11 июня 2022, 09:02
10 июня поздно вечером стало известно, что на войне с Россией погиб известный журналист и бывший руководитель Армии FM Алексей Чубашев.
Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, соцсети
Прямая речь Ермака: "На войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев.
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Он был автором программы "Рекрут UA", также известный как бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины".
Детали: Пока нет информации, как и где погиб Чубашев, какую работу он выполнял на фронте - военного или журналиста.
Напомним: В марте в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено.
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