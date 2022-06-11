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На войне погиб журналист и экс-руководитель "Армии FM"

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 09:02
На войне погиб журналист и экс-руководитель Армии FM

10 июня поздно вечером стало известно, что на войне с Россией погиб известный журналист и бывший руководитель Армии FM Алексей Чубашев.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак, соцсети

Прямая речь Ермака: "На войне погиб военный журналист, офицер Алексей Чубашев.

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Он был автором программы "Рекрут UA", также известный как бывший руководитель Армии FM и Военного телевидения Украины".

Детали: Пока нет информации, как и где погиб Чубашев, какую работу он выполнял на фронте - военного или журналиста.

Напомним: В марте в Ирпене Киевской области расстреляли 51-летнего корреспондента The New York Times, гражданина США Брента Рено.

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30 мая оккупанты обстреляли эвакуационное авто и убили французского журналиста.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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