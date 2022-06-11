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Регионы: россияне обстреливают Донетчину и Луганщину, из-за боев на Херсонщине ранены гражданские

Роман ПетренкоСуббота, 11 июня 2022, 09:22
Регионы: россияне обстреливают Донетчину и Луганщину, из-за боев на Херсонщине ранены гражданские
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ, ГЕНШТАБ ВСУ

Российские оккупационные войска обстреляли Луганскую и Донецкую область из "Солнцепека", танков, артиллерии, минометов, ракет, РСЗО "Град", Торнадо, Ураган, а из-за боев в Херсонской области ранены люди и убитый скот.

Источник: отчеты руководителей ОВА

Детали: Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине и Житомирщине.

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В Днепропетровской области: очередные обстрелы громад на границе с Херсонщиной. Два человека ранены, они в больнице. Есть разрушение жилья и административных зданий.

В Запорожье ночь прошла относительно спокойно. В районе Камышевахи вечером и утром с обеих сторон работала артиллерия. Пострадавших среди мирного населения пока нет.

Харьков: в результате ночных обстрелов около полуночи возник пожар в производственном здании и автомобиль. Пострадавших нет. В целом по области в течение суток оккупанты обстреливали громады Чугуевского и Харьковского районов. За сутки получили ранения 5 человек.

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Луганщина: россияне ударили по Врубовке огнеметной системой "Солнцепек", вошли в Орехово. Вчера во время очередного обстрела повреждено железнодорожное депо объединения "Азот". Также зафиксированы попадания в здания кирпичного и исследовательского заводов. В Лисичанске вражеские снаряды попали на территорию стеклозавода. Кроме того, в этом городе обстрелами повреждены школа и кулинарный лицей. Трое погибших, 8 раненых.

Донетчина: стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, ракета, РСЗО "Град", Торнадо, Ураган - по Авдеевке, Железному, Николаевке, с. Новониколаевка с. Высокоивановка, пгт. Черкасское, с. Первомайское, с. Сухая балка, с. Птичья. Повреждены 5 частных домов, 2 многоэтажки, промышленные объекты и объекты критической инфраструктуры.

Ранены 5 гражданских людей. В области отсутствует газоснабжение. Частично – вода и электричество (334 населенных пункта обесточены).

Николаевщина: вчера около 16:00 обстреляны с. Лиманы Галицыновской громады Николаевского района. Погиб один человек. Также обстреливали некоторые громады Баштанского района, а именно Широковскую (вечером, обстрелы преимущественно вне населенных пунктов, предварительно без жертв и пострадавших), Ингульскую громаду (ночью, предварительно без пострадавших и повреждений). Также была обстреляна Березнеговатская громада. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Херсонщина: взрывы, которые продолжались несколько часов, были слышны в Херсоне с 5 утра. О боевых действиях сообщают и жители области, в частности напряженной остается ситуация на границах областей и в Бериславском районе. Из-за боев — много поврежденных домов, раненых мирных жителей, убит скот.

В области проблема с лекарством и детским питанием. Большинство банковских учреждений в Херсоне не работают, но начинают открываться российские финансовые учреждения. Критическая ситуация становится в образовательной и медицинской областях, большинство врачей и учителей отказываются работать с оккупантами.

Темы: войнаРосcияобстрел
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