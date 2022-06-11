Перехоплення СБУ: окупанти не встигають вивозити свій "вантаж 200" з України

У телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки, росіяни говорять про похорон свого знайомого військового і кажуть, що "вантаж 200" лежить кілька днів просто неба, бо російська армія не встигає вивозити трупи.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Вони штабелями лежать. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах скажений".

Деталі: Співрозмовники обговорюють похорон свого знайомого військового з іменем Ігор. Один із них розповідає, що його будуть ховати в закритій труні, а його дружині не дозволили побачити і попрощатися з тілом.

Представники міноборони РФ запевнили родичів Ігора, що його обличчя й руки вціліли, але не зізналися, в чому причина його загибелі.

Один зі співрозмовників каже, що російське військове командування не встигає вивозити "двохсотих" з поля бою в Україні, тому трупи російських військових кілька днів лежать просто неба, розкладаючись та спричиняючи нестерпний запах.

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