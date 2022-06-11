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Перехоплення СБУ: окупанти не встигають вивозити свій "вантаж 200" з України

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 15:34
Перехоплення СБУ: окупанти не встигають вивозити свій вантаж 200 з України
тіла загиблих російських окупантів, Які зберігаються у вагонах-рефриджераторах укрзалізниці. фото: getty images

У телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки, росіяни говорять про похорон свого знайомого військового і кажуть, що "вантаж 200" лежить кілька днів просто неба, бо російська армія не встигає вивозити трупи.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Вони штабелями лежать. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах скажений".

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Деталі: Співрозмовники обговорюють похорон свого знайомого військового з іменем Ігор. Один із них розповідає, що його будуть ховати в закритій труні, а його дружині не дозволили побачити і попрощатися з тілом.

Представники міноборони РФ запевнили родичів Ігора, що його обличчя й руки вціліли, але не зізналися, в чому причина його загибелі.

Один зі співрозмовників каже, що російське військове командування не встигає вивозити "двохсотих" з поля бою в Україні, тому трупи російських військових кілька днів лежать просто неба, розкладаючись та спричиняючи нестерпний запах.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 11 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони поширило аудіозапис перехопленої телефонної розмови російського військового зі своєю матір’ю. Він зізнається, що збирається стати дезертиром, бо з України живими не повертаються.
  • Раніше 10 травня СБУ вже пубілкувало подібне перехоплення телефонної розмови, в якій окупанти розповідають про звалище трупів своїх побратимів заввишки з людину.

Теми: СБУРосіяарміявійна
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