Перехоплення СБУ: окупанти не встигають вивозити свій "вантаж 200" з України
У телефонній розмові, яку перехопила Служба безпеки, росіяни говорять про похорон свого знайомого військового і кажуть, що "вантаж 200" лежить кілька днів просто неба, бо російська армія не встигає вивозити трупи.
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Вони штабелями лежать. Не в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах скажений".
Деталі: Співрозмовники обговорюють похорон свого знайомого військового з іменем Ігор. Один із них розповідає, що його будуть ховати в закритій труні, а його дружині не дозволили побачити і попрощатися з тілом.
Представники міноборони РФ запевнили родичів Ігора, що його обличчя й руки вціліли, але не зізналися, в чому причина його загибелі.
Один зі співрозмовників каже, що російське військове командування не встигає вивозити "двохсотих" з поля бою в Україні, тому трупи російських військових кілька днів лежать просто неба, розкладаючись та спричиняючи нестерпний запах.
Передісторія:
- 11 червня Головне управління розвідки Міністерства оборони поширило аудіозапис перехопленої телефонної розмови російського військового зі своєю матір’ю. Він зізнається, що збирається стати дезертиром, бо з України живими не повертаються.
- Раніше 10 травня СБУ вже пубілкувало подібне перехоплення телефонної розмови, в якій окупанти розповідають про звалище трупів своїх побратимів заввишки з людину.