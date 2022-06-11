Перехват СБУ: оккупанты не успевают вывозить свой "груз 200" из Украины

В телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности, россияне говорят о похоронах своего знакомого военного и говорят, что "груз 200" лежит несколько дней под открытым небом, потому что российская армия не успевает вывозить трупы.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах... сумасшедший".

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Детали: Собеседники обсуждают похороны своего знакомого военного с именем Игорь. Один из них рассказывает, что его будут хоронить в закрытом гробу, а его жене не разрешили увидеть и проститься с телом.

Представители минобороны РФ заверили родственников Игоря, что его лицо и руки уцелели, но не признались, в чем причина его гибели.

Один из собеседников говорит, что российское военное командование не успевает вывозить "двухсотых" с поля боя в Украину, поэтому трупы российских военных несколько дней лежат под открытым небом, разлагаясь и вызывая невыносимый запах.

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