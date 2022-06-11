Перехват СБУ: оккупанты не успевают вывозить свой "груз 200" из Украины
В телефонном разговоре, который перехватила Служба безопасности, россияне говорят о похоронах своего знакомого военного и говорят, что "груз 200" лежит несколько дней под открытым небом, потому что российская армия не успевает вывозить трупы.
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Они штабелями лежат. Ни в холодильниках, нигде. Прямо на улице лежат, как доски. Там запах... сумасшедший".
Детали: Собеседники обсуждают похороны своего знакомого военного с именем Игорь. Один из них рассказывает, что его будут хоронить в закрытом гробу, а его жене не разрешили увидеть и проститься с телом.
Представители минобороны РФ заверили родственников Игоря, что его лицо и руки уцелели, но не признались, в чем причина его гибели.
Один из собеседников говорит, что российское военное командование не успевает вывозить "двухсотых" с поля боя в Украину, поэтому трупы российских военных несколько дней лежат под открытым небом, разлагаясь и вызывая невыносимый запах.
Предыстория:
- 11 июня Главное управление разведки Министерства обороны распространило аудиозапись перехваченного телефонного разговора российского военного со своей матерью. Он признается, что собирается стать дезертиром, потому что из Украины живыми не возвращаются.
- Ранее 10 мая СБУ уже публиковало подобный перехват телефонного разговора, в котором оккупанты рассказывают о горе трупов своих собратьев высотой с человеческий рост.