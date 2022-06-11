Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 11:10
скріншот

Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову російського окупанта зі своєю матір'ю, яка скаржиться, що командування не може вивести війська з України, бо весь світ побачить, що вони тут робили.

Джерело: перехоплення ГУР розмови окупанта з матір'ю

Пряма мова: "У бій відправляють 20 людей… Ми поїдемо туди на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирилися, що якщо туди поїдемо, то ми звідти не вийдемо.

Їм просто немає сенсу нас звідти вивозити і нашого підполковника. Тому що все спливе, що вони тут робили, як вони тут робили, куди вони стріляли, що вони... Усіх давнім давно вже продали".

Деталі: Окупант скаржиться, що хоче "піти звідси просто тупо лісами", але боїться, що через це його потім "у тайзі не знайдуть".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявивпро звільнення міста від російських окупантів.
  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
  • Міноборони РФ заявило, щоне визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.

Теми: окупаціяРосіявійна
Головне сьогодні

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Усі новини...
окупація
Окупанти почали роздавати російські паспорти в окупованому Мелітополі
Росія заявляє, що видала 800 тисяч паспортів жителям окупованого Донбасу
"Воєнний злочин" – ООН про смертний вирок 3 іноземцям у "ДНР"
Останні новини
02:47
В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара
02:12
Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ
01:32
Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК "Південь"
01:17
Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників
00:57
"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
00:14
ЗСУ на сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
23:55
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського
23:35
Зеленський про паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі: Отримання квитка для втечі
23:09
відеоЗ’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
22:42
Донеччина: росіяни за день вбили 2 і поранили 10 мешканців
Усі новини...