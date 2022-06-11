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Окупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення

Роман ПетренкоСубота, 11 червня 2022, 11:10
Окупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо спливе усе, що вони тут робили – перехоплення
скріншот

Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову російського окупанта зі своєю матір'ю, яка скаржиться, що командування не може вивести війська з України, бо весь світ побачить, що вони тут робили.

Джерело: перехоплення ГУР розмови окупанта з матір'ю

Пряма мова: "У бій відправляють 20 людей… Ми поїдемо туди на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирилися, що якщо туди поїдемо, то ми звідти не вийдемо.

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Їм просто немає сенсу нас звідти вивозити і нашого підполковника. Тому що все спливе, що вони тут робили, як вони тут робили, куди вони стріляли, що вони... Усіх давнім давно вже продали".

Деталі: Окупант скаржиться, що хоче "піти звідси просто тупо лісами", але боїться, що через це його потім "у тайзі не знайдуть".

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  • 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
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Теми: окупаціяРосіявійна
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