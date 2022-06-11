Окупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення
Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову російського окупанта зі своєю матір'ю, яка скаржиться, що командування не може вивести війська з України, бо весь світ побачить, що вони тут робили.
Джерело: перехоплення ГУР розмови окупанта з матір'ю
Пряма мова: "У бій відправляють 20 людей… Ми поїдемо туди на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирилися, що якщо туди поїдемо, то ми звідти не вийдемо.
Їм просто немає сенсу нас звідти вивозити і нашого підполковника. Тому що все спливе, що вони тут робили, як вони тут робили, куди вони стріляли, що вони... Усіх давнім давно вже продали".
Деталі: Окупант скаржиться, що хоче "піти звідси просто тупо лісами", але боїться, що через це його потім "у тайзі не знайдуть".
Передісторія:
- 1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук заявивпро звільнення міста від російських окупантів.
- 2 квітня Федорук повідомив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 людей, по вулицях лежать десятки трупів, деякі із них із зав'язаними руками.
- Міноборони РФ заявило, щоне визнає звірств своїх військових у Бучі Київської області та запевняє, що за час окупації міста жоден місцевий мешканець не постраждав від насильницьких дій.