Окупант скаржиться, що вояк не виводять з України, бо "спливе усе, що вони тут робили" – перехоплення

Головне управління розвідки опублікувало перехоплену розмову російського окупанта зі своєю матір'ю, яка скаржиться, що командування не може вивести війська з України, бо весь світ побачить, що вони тут робили.

Джерело: перехоплення ГУР розмови окупанта з матір'ю

Пряма мова: "У бій відправляють 20 людей… Ми поїдемо туди на смерть. Там стоїть батальйон, а нас 20 людей. Ми вже всі змирилися, що якщо туди поїдемо, то ми звідти не вийдемо.

Реклама:

Їм просто немає сенсу нас звідти вивозити і нашого підполковника. Тому що все спливе, що вони тут робили, як вони тут робили, куди вони стріляли, що вони... Усіх давнім давно вже продали".

Деталі: Окупант скаржиться, що хоче "піти звідси просто тупо лісами", але боїться, що через це його потім "у тайзі не знайдуть".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: