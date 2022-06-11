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Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 18:00
фото УАФ

Національна збірна України з футболу перемогла команду Вірменії у своєму другому матчі Ліги націй УЄФА з рахунком 3:0.

Джерело: "Суспільне. Спорт"

Деталі: Перший тайм між командами вийшов безгольовим. Хоча українці частіше загрожували воротам вірмен, забити у стартові 45 хвилин синьо-жовтим не вдалося.

Відкрити рахунок у матчі Україні вийшло лише на 61-й хвилині. Простріл з правого флангу у виконанні Олександра Караваєва реалізував Руслан Маліновський: півзахисник обробив м'яча і з другого дотику потужно пробив по воротам.

Через 16 хвилин рахуннок у матчі став 2:0. Караваєв знову намагався виконати простріл з флангу, але його перехопив гравець Вірменії. Тим не менш, м'яч знову відскочив до Караваєва, який з лівої ноги пробив по воротам.

Україна не зупинилася на двох м'ячах. Третій гол синьо-жовті забили внаслідок курйозного моменту: непорозумінням між захисником та голкіпером скористався Віталій Миколенко, який вийшов на заміну: м'яч від його ноги залетів у ворота.

Перед матчем голкіпер Андрій Пятов вдруге за 13 місяців анонсував завершення своєї кар'єри.

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Пятов закінчував кар'єру в збірній Україні ще після Євро-2020. Перед початком турніру у травні він анонсував, що продовжувати виступи за національну команду не буде.

Попри прийняте рішення воротар "Шахтаря" повернувся у національну команду у вересні, через травми інших голкіперів. І після того брав участь у поєдинках відбору на чемпіонат світу-2022.

Тепер же Пятов вирішив остаточно завершити кар'єру у збірній Україні. На своїй сторінці в Instagram він опублікував допис, у якому натякнув, що вийде на поле у поєдинку проти Вірменії, і саме ця гра стане для нього останньою.

Рішення Пятова означає, що на заключний матч червневого циклу України в Лізі Націй проти Ірландії (14 червня) синьо-жовті залишаться з двома голкіперами: Андрієм Луніним та Дмитром Різником. Ще один воротар Георгій Бущан залишив розташування національної команди через травму.

Що передувало: Збірна України з футболу стартувала з перемоги над ірландцями в розіграші Ліги Націй 2022/23.

Теми: футбол
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