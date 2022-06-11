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Лига наций: сборная Украины по футболу победила армян

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 18:00
Лига наций: сборная Украины по футболу победила армян
фото УАФ

Национальная сборная Украины по футболу выиграла у команды Армении в своем втором матче Лиги наций УЕФА со счетом 3:0.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Первый тайм между командами получился безголевым. Хотя украинцы чаще угрожали воротам армян, забить в стартовые 45 минут сине-желтым не удалось.

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Открыть счет в матче Украине получилось только на 61-й минуте. Прострел с правого фланга в исполнении Александра Караваева реализовал Руслан Малиновский: полузащитник обработал мяч и со второго касания пробил по воротам.

Через 16 минут счет в матче стал 2:0. Караваев снова пытался выполнить прострел с фланга, но его перехватил игрок Армении. Тем не менее, мяч снова отскочил к Караваеву, который с левой ноги пробил по воротам.

Украина не остановилась на двух мячах. Третий гол сине-желтые забили в результате курьезного момента: недоразумением между защитником и голкипером воспользовался вышедший на замену Виталий Миколенко: мяч от его ноги залетел в ворота.

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Перед матчем голкипер Андрей Пятов второй раз за 13 месяцев анонсировал завершение своей карьеры.

Пятов заканчивал карьеру в сборной Украины после Евро-2020. Перед началом турнира в мае он анонсировал, что продолжать выступления за национальную команду не будет.

Несмотря на принятое решение, вратарь "Шахтера" вернулся в национальную команду в сентябре, из-за травм других голкиперов. И после этого участвовал в поединках отбора на чемпионат мира-2022.

Теперь же Пятов решил окончательно завершить карьеру в сборной Украины. На своей странице в Instagram он опубликовал сообщение, в котором намекнул, что выйдет на поле в поединке против Армении, и именно эта игра станет для него последней.

Решение Пятова означает, что на заключительный матч июньского цикла Украины в Лиге Наций против Ирландии (14 июня) сине-желтые останутся с двумя голкиперами: Андреем Луниным и Дмитрием Ризныком. Еще один вратарь Георгий Бущан покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Что предшествовало: Сборная Украины по футболу стартовала с победы над ирландцами в розыгрыше Лиги Наций 2022/23.

Темы: футбол
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