Росіяни обстріляли касетними снарядами село на Дніпропетровщині: загорілися будинки
Субота, 11 червня 2022, 18:14
Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Синельниківський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежу в будинках цивільних осіб.
Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області
Дослівно: "Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник.
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Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння.
Через вибух у будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни".
Деталі: Рятувальники повідомили, що місце удару окупантів розташоване в Покровській громаді.
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На городі власників будинку, який постраждав, знайшли близько 25 вирв від розриву касетних суббоєприпасів.
Постраждалих внаслідок атаки немає.
Передісторія:
- У ніч проти 10 червня російські війська завдавали ракетного удару по околицях Дніпра, а також вели артилерійський вогонь по Криворізькому району.
- 9 червня російська артилерія обстрілювала села Дніпропетровщини.
- 7 червня російські окупанти обстрілювали з РСЗВ "Ураган" Криворізький район.