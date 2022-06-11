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Росіяни обстріляли касетними снарядами село на Дніпропетровщині: загорілися будинки

Денис КарловськийСубота, 11 червня 2022, 18:14
Покровська громада відносно Дніпра і Запоріжжя. мапа google maps

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Синельниківський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежу в будинках цивільних осіб.

Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області

Дослівно: "Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник.

Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння. 

Через вибух у будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни".

Деталі: Рятувальники повідомили, що місце удару окупантів розташоване в Покровській громаді. 

На городі власників будинку, який постраждав, знайшли близько 25 вирв від розриву касетних суббоєприпасів. 

ВІДЕО ДНЯ

Постраждалих внаслідок атаки немає.

Передісторія: 

  • У ніч проти 10 червня російські війська завдавали ракетного удару по околицях Дніпра, а також вели артилерійський вогонь по Криворізькому району.
  • 9 червня російська артилерія обстрілювала села Дніпропетровщини.
  • 7 червня російські окупанти обстрілювали з РСЗВ "Ураган" Криворізький район.

Теми: Дніпропетровська областьРосіяобстрілжертви
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