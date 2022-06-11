Росіяни обстріляли касетними снарядами село на Дніпропетровщині: загорілися будинки

Російські окупанти обстріляли касетними боєприпасами Синельниківський район Дніпропетровської області, спричинивши пожежу в будинках цивільних осіб.

Джерело: головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області

Дослівно: "Через вибух боєприпасу зруйновано житловий будинок, загорівся гараж та сінник.

Касетний снаряд впав на подвір'ї приватного домоволодіння.

Через вибух у будинку вибиті вікна, зруйнований дах та стіни".

Деталі: Рятувальники повідомили, що місце удару окупантів розташоване в Покровській громаді.

На городі власників будинку, який постраждав, знайшли близько 25 вирв від розриву касетних суббоєприпасів.

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Постраждалих внаслідок атаки немає.

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