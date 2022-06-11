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Россияне обстреляли кассетными снарядами село на Днепропетровщине: загорелись дома

Денис КарловскийСуббота, 11 июня 2022, 18:14
покровская громада относительно Днепра и запорожья. карта: google maps

Российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Синельниковский район Днепропетровской области, вызвав пожар в домах гражданских лиц.

Источник: главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области

Дословно: "Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал.

Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения.

Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены".

Детали: Спасатели сообщили, что место удара оккупантов находится в Покровской общине.

На огороде владельцев пострадавшего нашли около 25 воронок от разрыва кассетных суббоеприпасов.

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Пострадавших в результате атаки нет.

Предыстория:

  • В ночь на 10 июня российские войска наносили ракетный удар по окрестностям Днепра, а также вели артиллерийский огонь по Криворожскому району.
  • 9 июня российская артиллерия обстреливала села Днепропетровской области.
  • 7 июня российские оккупанты обстреливали из РСЗО "Ураган" Криворожский район.

Темы: Днепропетровская областьРосcияобстрелжертвы
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