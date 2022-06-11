Россияне обстреляли кассетными снарядами село на Днепропетровщине: загорелись дома
Суббота, 11 июня 2022, 18:14
Российские оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Синельниковский район Днепропетровской области, вызвав пожар в домах гражданских лиц.
Источник: главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области
Дословно: "Из-за взрыва боеприпаса разрушен жилой дом, загорелся гараж и сеновал.
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Кассетный снаряд упал во дворе частного домовладения.
Из-за взрыва в доме выбиты окна, разрушена крыша и стены".
Детали: Спасатели сообщили, что место удара оккупантов находится в Покровской общине.
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На огороде владельцев пострадавшего нашли около 25 воронок от разрыва кассетных суббоеприпасов.
Пострадавших в результате атаки нет.
Предыстория:
- В ночь на 10 июня российские войска наносили ракетный удар по окрестностям Днепра, а также вели артиллерийский огонь по Криворожскому району.
- 9 июня российская артиллерия обстреливала села Днепропетровской области.
- 7 июня российские оккупанты обстреливали из РСЗО "Ураган" Криворожский район.