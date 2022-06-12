Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 12 червня 2022, 02:12
Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ
Олаф Шольц, фото: Getty Images

За повідомленням німецького видання, канцлер Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну перед самітом "Великої сімки" наприкінці червня.

Джерело: Bild із посиланням на джерела в уряді Франції та України, Reuters

Деталі: За інформацією Bild, Париж і Берлін певний час ведуть переговори про спільний візит до Києва.

Реклама:

Видання повідомляє, що главу уряду Італії залучити як третю сторону було ідеєю Франції.

Як повідомляє Reuters, інформацію про візит в Україну Шольца не підтвердив речник німецького уряду.

Нагадаємо:У травні повідомлялося, що в Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца до Києва.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Франції Еммануель Макрон на початку червня не виключав поїздки до Києва найближчим часом.

Теми: ШольцНімеччинаМакронУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Шольц
Шольц розкрив подробиці перемовин з Путіним: дивна реакція на санкції та конспірологія - ЗМІ
Захід не планує зміну режиму Путіна – Шольц
Шольц похвалив російську опозицію: Заслуговують на захист
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: