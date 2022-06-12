Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ

За повідомленням німецького видання, канцлер Олаф Шольц разом із президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі збирається відвідати Україну перед самітом "Великої сімки" наприкінці червня.

Джерело: Bild із посиланням на джерела в уряді Франції та України, Reuters

Деталі: За інформацією Bild, Париж і Берлін певний час ведуть переговори про спільний візит до Києва.

Видання повідомляє, що главу уряду Італії залучити як третю сторону було ідеєю Франції.

Як повідомляє Reuters, інформацію про візит в Україну Шольца не підтвердив речник німецького уряду.

Нагадаємо:У травні повідомлялося, що в Офісі президента чекають на візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца до Києва.

Президент Франції Еммануель Макрон на початку червня не виключав поїздки до Києва найближчим часом.