Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ
По сообщению немецкого издания, канцлер Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги собирается посетить Украину перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.
Источник: Bild со ссылкой на источники в правительстве Франции и Украины, Reuters
Детали: По информации Bild, Париж и Берлин некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев.
Издание сообщает, что главу правительства Италии привлечь в качестве третьей стороны было идеей Франции.
Как сообщает Reuters, информацию о визите в Украину Шольца не подтвердил спикер немецкого правительства.
Напомним: В мае сообщалось, что в Офисе президента ожидают визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в Киев.
Президент Франции Эммануэль Макрон в начале июня не исключал поездки в Киев в ближайшее время.