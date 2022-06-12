Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ

По сообщению немецкого издания, канцлер Олаф Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги собирается посетить Украину перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.

Источник: Bild со ссылкой на источники в правительстве Франции и Украины, Reuters

Детали: По информации Bild, Париж и Берлин некоторое время ведут переговоры о совместном визите в Киев.

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Издание сообщает, что главу правительства Италии привлечь в качестве третьей стороны было идеей Франции.

Как сообщает Reuters, информацию о визите в Украину Шольца не подтвердил спикер немецкого правительства.

Напомним: В мае сообщалось, что в Офисе президента ожидают визита президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца в Киев.

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Президент Франции Эммануэль Макрон в начале июня не исключал поездки в Киев в ближайшее время.