Регіони: Обстріли Харківської і Миколаївської областей, "День Росії" на Херсонщині

У ніч на 12 червня російські війська знову обстрілювали території Харківської та Миколаївської областей, тривають бої у Луганській та Донецькій областях, є загиблі та поранені цивільні люди.

Джерело: оперативна інформація голів областей станом на 8-му ранку 12 червня

Деталі :У Тернопільсьскій області ввечері 11 червня – влучання ракет у Чортківській громаді, жертв немає, є легко травмовані. Людям надають допомогу. Деталі уточнюються.

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Харківська область: за ніч обстрілів окупантів зазнав Шевченківський район Харкова. Постраждалих немає.

По області вночі обстрілів зазнали Безруки Харківського району, горів приватний будинок.

Близько п’ятої ранку знову обстрілювали Золочівську громаду. Так само загорівся будинок, без постраждалих.

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Загалом за добу поранення через обстріли отримали 3 людини у Харківському районі. Двоє загиблих у Чугуївському та Богодухівського районах.

Луганщина: постійні штурмові дії та артобстріли Сєвєродонецька та прилеглих селищ. 11 червня ворог влучив на територію транспортного цеху ВО "Азот", де сталося займання. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик". Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом. Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький.

По 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – 4, а також торговельний центр та магазин.

Одна людина загинула, двоє поранених.

Донеччина: обстріли позицій українських військових і прифронтових населених пунктів.

За добу – двоє загиблих і 10 поранених цивільних.

Росіяни спрямовують свої зусилля на нищення критичної інфраструктури. 11 червня у районі Торецька пошкодили електромережі, що призвело до відключення ТП, уся північ області була без електрики – Торецьк, Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка. Станом на ранок вдалося частково відновити електропостачання.

Область залишається без газу і частково – без води.

Евакуація населення триває.

Миколаївщина: вночі зафіксовані обстріли с. Парутине Куцурубської громади Постраждалих та пошкоджень немає.

Тривали обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

У суботу вдень і вночі – обстріли у Широківській громаді. За попередньою інформацією потерпілих і пошкоджень немає.

Херсонщина: стабільно критично.

Окупанти планують 12 червня відзначати День Росії. За інформацією пропагандистських ЗМІ, заходи відбудуться по всій області, а для масовки можуть бути привезені люди з Криму. Є інформація про можливі провокації.

Відносно спокійно ніч минула в інших регіонах України.