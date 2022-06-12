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Регионы: Обстрелы Харьковской и Николаевской областей, "День России" в Херсонской области

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 09:39
Разрушения на Луганщине, фото Сергея Гайдая

В ночь на 12 июня российские войска снова обстреливали территории Харьковской и Николаевской областей, продолжаются бои в Луганской и Донецкой областях, есть погибшие и раненые гражданские люди.

Источник: оперативная информация глав областей по состоянию на 8 утра 12 июня

Детали :В Тернопольской области вечером 11 июня – попадание ракет в Чортковской общине, жертв нет, есть легко травмированные. Людям оказывают помощь. Детали уточняются.

Харьковская область: за ночь обстрелам оккупантов подвергся Шевченковский район Харькова. Пострадавших нет.

По области ночью обстрелам подверглись Безруки Харьковского района, горел частный дом.

Около пяти утра снова обстреливали Золочевскую общину. Также загорелся дом, без пострадавших.

Всего за сутки ранения из-за обстрелов получили 3 человека в Харьковском районе. Двое погибших в Чугуевском и Богодуховском районах.

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Луганская область: постоянные штурмовые действия и артобстрелы Северодонецка и близлежащих поселков. 11 июня  враг попал по территории транспортного цеха ПО "Азот", где произошло возгорание. Пострадало и одно из помещений ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик". Россияне попали в полигон спасателей, расположенный за городом. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий.

По 10 домов россияне уничтожили в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке. В Лисичанске – 4, а также торговый центр и магазин.

Один человек погиб, двое раненых.

Донецкая область: обстрелы позиций украинских военных и прифронтовых населенных пунктов.

За сутки – двое погибших и 10 раненых гражданских.

Россияне направляют свои усилия на уничтожение критической инфраструктуры. 11 июня в районе Торецка повредили электросети, что привело к отключению ТП, весь север области был без электричества – Торецк, Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка. По состоянию на утро удалось частично восстановить электроснабжение.

Область остается без газа и частично – без воды.

Эвакуация населения продолжается.

Николаевская область: ночью зафиксированы обстрелы с. Парутино Куцурубской общины Пострадавших нет.

Продолжались обстрелы в Березнеговатской общине. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В субботу днем ​​и ночью обстрелы в Широковской общине. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Херсонская область: стабильно критично.

Оккупанты планируют 12 июня отмечать День России. По информации пропагандистских СМИ, мероприятия пройдут по всей области, а для массовки могут быть привезены люди из Крыма. Есть информация о возможных провокациях.

Относительно спокойно ночь прошла в других регионах Украины.

Темы: войнаХарьковская областьНиколаевская областьХерсонская область
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