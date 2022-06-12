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Окупанти хочуть обстріляти натовп людей у Херсоні на святкуванні "Дня Росії" – ОК Південь

Роман ПетренкоНеділя, 12 червня 2022, 14:32
скріншот з відео зі святкування "дня росії" у херсоні

Оперативне командування "Південь" має інформацію, що російські окупаційні війська на Херсонщині готують провокаційні обстріли скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних сил.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: "Противник продовжує укріплення рубежів оборони вздовж лінії зіткнення та психологічний пресинг на мирне населення регіону.

Так на окупованій Херсонщині розгорнуто програму святкування так званого дня Росії із урочистостями та масовими заходами.

Водночас, за наявною інформацією, окупаційні війська готують провокаційні обстріли таких скупчень людей із подальшим звинувачуванням Збройних сил.

Колаборанти поширюють фейкову інформацію про те, що в Херсоні черга за паспортами РФ сягає 4000 осіб. Насправді ж, лише понад 20 посіпак окупаційної влади отримали так звані "квитки на втечу". Решта херсонців свідомо ігнорують примусову паспортизацію рашистів".

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Нагадаємо: На Херсонщині окупаційна влада організувала святкування дня Росії, яке місцеві жителі проігнорували.

11 червня російський паспорт з усього Херсона взяли лише 23 особи, серед них – колаборант та колишній мер міста Володимир Сальдо.

Теми: Херсонська областьокупаціяРосіясвяткування
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