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Оккупанты хотят обстрелять толпу людей в Херсоне на праздновании "Дня России" – ОК Юг

Роман ПетренкоВоскресенье, 12 июня 2022, 14:32
Оккупанты хотят обстрелять толпу людей в Херсоне на праздновании Дня России – ОК Юг
скриншот с видео из празднования "дня россии" в Херсоне

Оперативное командование "Юг" располагает информацией, что российские оккупационные войска в Херсонской области готовят провокационные обстрелы скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил.

Источник: ОК "Юг"

Детали: "Противник продолжает укрепление границ обороны вдоль линии столкновения и психологический прессинг на мирное население региона.

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Так, на оккупированной Херсонщине развернута программа празднования так называемого дня России с торжествами и массовыми мероприятиями. В то же время, по имеющимся данным, оккупационные войска готовят провокационные обстрелы таких скоплений людей с последующим обвинением Вооруженных сил.

Коллаборанты распространяют фейковую информацию, что в Херсоне очередь по паспортам России достигает 4000 человек. На самом же деле, только более 20 сторонников оккупационных властей получили так называемые "билеты на бегство". Остальные херсонцы сознательно игнорируют принудительную паспортизацию рашистов".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: На Херсонщине оккупационная власть организовала празднование дня Росии, которое местные жители проигнорировали.

11 июня российский паспорт во всем Херсоне взяли только 23 человека, среди них – коллаборант и бывший мэр города Владимир Сальдо.

Темы: Херсонская областьоккупацияРосcияпразднования
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