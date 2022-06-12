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Влада показала наслідки суботнього обстрілу Чорткова

Валентина РоманенкоНеділя, 12 червня 2022, 15:58
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Тривають роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів у Чорткові на Тернопільщині, від обстрілу постраждали житлові будинки, згоріли авто.

Джерело: глава Тернопільської ОДА Володимир Труш у Telegram

Деталі: Труш оприлюднив відео наслідків ракетного удару ворога.

Пряма мова: "На відео п'ятиповерхові будинки, де під час обстрілу чотирма ракетами перебували мирні жителі з дітьми. Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи тривають. Я дякую усім рятувальникам, хто, ризикуючи власним життям, визволяв з-під завалів людей".



Деталі: Глава ОВА додав, що за фактом злочину Службою безпеки України порушено кримінальне провадження.

Також Труш повідомив, що газо- та водопостачання у Чорткові відновлено. Працює комісія з оцінки вартості збитків майна цивільних громадян.

Що передувало: Увечері в суботу 11 червня російські війська завдали удару по Тернопільщині. Уранці 12 травня влада повідомила, що в результаті обстрілу в місті Чортків постраждали 22 людини, серед них дитина 12 років, якій наклали шви, і 7 жінок.

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Більшість постраждалих – люди, які проживали у будинках поруч з місцем влучання ракет.

Одна з ракет влучила у газову трубу, тому в місті оперативно вимкнули газ.

При цьому російські пропагандисти в особі міноборони РФ заявили, що російська армія крилатими ракетами "Калібр" "знищила у Тернопільській області великий склад поставлених Києву із США та ЄС протитанкових ракетних комплексів, переносних зенітних ракетних комплексів".

Теми: Тернопільська областьвійна
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