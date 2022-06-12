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Власти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:

Валентина РоманенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 15:58
Власти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:
скриншот

Продолжаются работы по ликвидации последствий ракетных ударов в Чорткове, от обстрела пострадали жилые дома, сгорели авто.

Источник: глава Тернопольской ОГА Владимир Труш в Telegram

Детали: Труш обнародовал видео последствий ракетного удара врага.

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Прямая речь: "На видео пятиэтажные дома, где при обстреле четырьмя ракетами находились мирные жители с детьми.

Всю ночь на месте происшествия работали ГСЧС, полиция, саперы и другие службы. Работы продолжаются. Я благодарю всех спасателей, кто, рискуя собственной жизнью, освобождал из-под завалов людей".

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Детали: Глава ОВА добавил, что по факту преступления Службой безопасности Украины возбуждено уголовное производство.

Также Труш сообщил, что газо- и водоснабжение в Чорткове восстановлено. Работает комиссия по оценке стоимости ущерба имуществу гражданских граждан.

Что предшествовало: Вечером в субботу 11 июня российские войска нанесли удар по Тернопольщине. Утром 12 мая власти сообщили, что в результате обстрела в городе Чортков пострадали 22 человека, среди них ребенок 12 лет, которому наложили швы, и 7 женщин.

Большинство пострадавших – люди, проживавшие в домах рядом с местом попадания ракет.

Одна из ракет попала в газовую трубу, поэтому в городе оперативно выключили газ.

При этом российские пропагандисты в лице минобороны РФ заявили, что российская армия крылатыми ракетами "Калибр" "уничтожила в Тернопольской области крупный склад поставленных Киеву из США и ЕС противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов".

Темы: Тернопольская областьвойна
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