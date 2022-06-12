Луганщина: з Лисичанська евакуювали ще 22 людей

Із Лисичанська Луганської області евакуювали ще 22 мешканців, серед яких троє дітей.

Джерело: поліція Луганської області

Дослівно: "Співробітники поліції, військовослужбовці, рятувальники та представники військово-цивільної адміністрації й волонтери евакуювали 22 мешканці м. Лисичанськ, серед яких троє дітей".

Деталі: Повідомляється, що поліцейські та військовослужбовці протягом дня доставляли людей у визначене місце евакуації, після чого всіх було евакуйовано спеціальним броньованим автомобілем ДСНС до Донецької області.

В подальшому всі евакуйовані будуть доправлені до безпечних регіонів України.

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Що передувало: З Луганщини в суботу, 11 червня, евакуювали 30 людей, серед них – троє дітей.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що "досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки".