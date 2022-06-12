Луганская область: из Лисичанска эвакуировали еще 22 человека
Из Лисичанска Луганской области эвакуировали еще 22 жителя, среди которых трое детей.
Источник: полиция Луганской области
Дословно: "Сотрудники полиции, военнослужащие, спасатели и представители военно-гражданской администрации и волонтеры эвакуировали 22 жителя г. Лисичанск, среди которых трое детей".
Детали: Сообщается, что полицейские и военнослужащие в течение дня доставляли людей в определенное место эвакуации, после чего все были эвакуированы специальным бронированным автомобилем ГСЧС в Донецкую область.
В дальнейшем все эвакуированные будут доставлены в безопасные регионы Украины.
Что предшествовало: Из Луганской области в субботу, 11 июня, эвакуировали 30 человек, среди них – трое детей.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что "опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома".