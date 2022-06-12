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Луганская область: из Лисичанска эвакуировали еще 22 человека

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 19:52
скриншот видео полиции

Из Лисичанска Луганской области эвакуировали еще 22 жителя, среди которых трое детей.

Источник: полиция Луганской области

Дословно: "Сотрудники полиции, военнослужащие, спасатели и представители военно-гражданской администрации и волонтеры эвакуировали 22 жителя г. Лисичанск, среди которых трое детей".

Детали: Сообщается, что полицейские и военнослужащие в течение дня доставляли людей в определенное место эвакуации, после чего все были эвакуированы специальным бронированным автомобилем ГСЧС в Донецкую область.

В дальнейшем все эвакуированные будут доставлены в безопасные регионы Украины.

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Что предшествовало: Из Луганской области в субботу, 11 июня, эвакуировали 30 человек, среди них – трое детей.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что "опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома".

Темы: ЛисичанскЛуганская областьэвакуация
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