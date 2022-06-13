Росіяни посилили обстріли Лисичанська, загрози оточення на Луганщині немає – Гайдай

Російські війська контролюють понад 70% Сєвєродонецька, посилили обстріли Лисичанська, проте загрози оточення українських військ немає, заявляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Росіяни контролюють тотально більшу частину Сєвєродонецька, але не все місто… Бої настільки важкі, що добу боротьба може тривати, навіть, не за вулицю, а лише за одну багатоповерхівку‼️

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Деталі: За даними Гайдая, армія РФ контролює більше 70% Сєвєродонецька.

Масова евакуація та підвезення гуманітарних вантажів через обстріли неможливі. Військовим вдається вивозити лише по декілька людей на день

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"На "Азоті" не такі міцні укриття, як у маріупольської "Азовсталі". Намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки. Раніше всі люди, що там перебувають, відмовлялися виїжджати з міста", – пояснив голова області.

Гайдай запевнив: "Загрози оточення наших військ на Луганщині немає".

Ситуація в Лисичанську доволі важка. Росіяни посилили обстріли міста, гатять із великих калібрів, місто щодня знищується. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених – саме в цьому місті. Відбувається "тиха" евакуація.