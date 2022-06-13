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Россияне усилили обстрелы Лисичанска, угрозы оцепления на Луганщине нет – Гайдай

Елена РощинаПонедельник, 13 июня 2022, 10:38

Российские войска контролируют более 70% Северодонецка, усилили обстрелы Лисичанска, однако угрозы оцепления украинских войск нет, заявляет глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Россияне контролируют тотально большую часть Северодонецка, но не весь город… Бои настолько тяжелые, что сутки борьба может продолжаться даже не за улицу, а только за одну многоэтажку!

Детали: По данным Гайдая, армия РФ контролирует более 70% Северодонецка.

Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов невозможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день

На заводе "Азот" остаются около 500 жителей, из них 40 – дети.

Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра.

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"На "Азоте" не такие крепкие укрытия, как у мариупольской "Азовстали". Стараемся произвести организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказывались выезжать из города", – объяснил глава области.

Гайдай заверил: "Угрозы окружения наших войск в Луганской области нет".

Ситуация в Лисичанске довольно тяжелая. Россияне усилили обстрелы города, бьют из крупных калибров, город ежедневно уничтожается. За последние дни самое большое количество погибших и раненых – именно в этом городе. Проводится "тихая" эвакуация.

Темы: Луганская областьЛисичанскСеверодонецквойна
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