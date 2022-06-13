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Окупанти депортували до Росії та ОРДЛО вже понад 50 тисяч маріупольців

"Українська правда"Понеділок, 13 червня 2022, 16:10

За попередніми даними росіяни вбили в Маріуполі понад 22 тисячі мирних жителів, та понад 50 тисяч депортували до Росії та тимчасово окупованих територій Донецької області.

Джерело: пресслужба Донецької облдержадміністрації

Деталі: Мешканці Маріуполя, які залишились в окупованому місті, проходять через фільтраційні табори, постійні перевірки та знущання.

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За даними облдержадміністрації, через обстріли російської армії, зруйновано майже 90% житлового фонду міста, практично не має вцілілих лікарень, дитячих садочків, шкіл. Зараз у місті відсутнє газо- та водопостачання, пошкоджена електромережа.

Що було раніше: У квітні голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що окупанти примусово депортували понад 30 тисяч жителів міста.

Нагадаємо: Начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев заявляв, що до Росії було "евакуйовано" понад мільйон українців, у тому числі 183 тисяч дітей, "із небезпечних районів України" та ОРДЛО з початку війни.

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Теми: Маріупольдепортація окупаціяДНР
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