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Оккупанты депортировали в Россию и ОРДЛО уже более 50 тыс. мариупольцев

"Украинская правда"Понедельник, 13 июня 2022, 16:10

По предварительным данным россияне убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, и более 50 тысяч депортировали в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области.

Источник: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Детали: Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

По данным облгосадминистрации, из-за обстрелов российской армии, разрушены почти 90% жилого фонда города, практически нет уцелевших больниц, детских садов, школ. Сейчас в городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.

Что предшествовало: В апреле глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты принудительно депортировали более 30 тысяч жителей города.

Напомним: Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что в Россию было "эвакуировано" более миллиона украинцев, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.

Темы: Мариупольдепортация оккупацияДНР
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