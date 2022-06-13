Оккупанты депортировали в Россию и ОРДЛО уже более 50 тыс. мариупольцев

По предварительным данным россияне убили в Мариуполе более 22 тысяч мирных жителей, и более 50 тысяч депортировали в Россию и временно оккупированные территории Донецкой области.

Источник: пресс-служба Донецкой облгосадминистрации

Детали: Оставшиеся в оккупированном городе жители Мариуполя проходят через фильтрационные лагеря, постоянные проверки и издевательства.

По данным облгосадминистрации, из-за обстрелов российской армии, разрушены почти 90% жилого фонда города, практически нет уцелевших больниц, детских садов, школ. Сейчас в городе отсутствует газо- и водоснабжение, повреждена электросеть.

Что предшествовало: В апреле глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что оккупанты принудительно депортировали более 30 тысяч жителей города.

Напомним: Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявлял, что в Россию было "эвакуировано" более миллиона украинцев, в том числе 183 тысячи детей, "из опасных районов Украины" и ОРДЛО с начала войны.