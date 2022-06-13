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Кабмін дозволив отримувати паспорти за кордоном

Денис КарловськийПонеділок, 13 червня 2022, 18:16
Кабмін дозволив отримувати паспорти за кордоном
фото ілюстративне: державна міграційна служба

Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проєкту з оформлення паспортів за кордоном.

Джерело: постанова Кабміну №678

Деталі: Набрання чинності постанови відбудеться 25 червня. 

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Громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорт через підрозділи Державної міграційної служби за кордоном. 

Кабмін дав доручення Міністерству внутрішніх справ підготувати звіт до кінця 2022 року за результатами впровадження проєкту за 6 місяців та представити його на засіданні уряду.

Що було раніше: Після початку повномасштабної війни, український паспорт піднявся в рейтингу паспортів країн світу.

ВІДЕО ДНЯ

Державна міграційна служба також може продовжити термін дії паспорту для виїзду за кордон печаткою на сторінці з особливими відмітками.

Теми: Кабінет міністрівпаспортдіаспора
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